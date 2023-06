POL-FR: Höchenschwand: Kleiner Waldbrand von Feuerwehr gelöscht

Freiburg (ots) - Ihringen - Am Montag, 05.06.2023, gegen 15 Uhr, kam es in der Winzerstraße in Ihringen zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund einer nicht angezogenen Handbremse setzte sich ein Pkw in Bewegung und rollte etwa 70 Meter über die leicht abschüssige Straße. Hierbei kollidierte der Pkw mit zwei geparkten Fahrzeugen. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden. In diesem Zusammenhang erinnert die ...

