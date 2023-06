POL-FR: Endingen: Diebe ernten und entwenden 50 Kilogramm Kirschen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Einen erheblich betrunkenen Autofahrer kontrollierte der Verkehrsdienst Weil am Rhein am 04.06.2023, gegen 06:00 Uhr auf der B 532. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Gerald Hilpert Telefon: 07741/8316-201 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de Twitter: ...

