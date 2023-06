POL-FR: Weil am Rhein: Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots) - Am Samstag, 03.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der "Bärenfelsener Straße" ein weißer Mitshubishi-Spacestar an der vorderen, rechten Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher, zu dem keine Erkenntnisse vorliegen, entfernte sich, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. ...

