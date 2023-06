Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht nach Parkplatzrempler - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der "Bärenfelsener Straße" ein weißer Mitshubishi-Spacestar an der vorderen, rechten Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher, zu dem keine Erkenntnisse vorliegen, entfernte sich, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter der Telefonnummer 07621/176-0 zu melden.

