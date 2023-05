POL-HS: Werkzeuge aus Laube entwendet

Heinsberg-Lieck (ots) - Zwischen Sonntagabend (14. Mai), 21 Uhr, und Montagmorgen (15. Mai), 05.15 Uhr, stahlen unbekannte Personen in der Straße Liecker Mühle einen schwarzen BMW, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr