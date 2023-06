Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schuppen aufgebrochen

Ohne Beute blieb ein Unbekannter die vergangen Tage in Biberach.

Ulm (ots)

Auf einem umzäunten Grundstück bei der Straße Am Blosenberg suchte der Dieb nach Beute. Zwischen Donnerstag 17.30 und Samstag 11 Uhr gelangte er durch Beiseiteschieben eines provisorischen Zauns auf das Grundstück. Dort machte sich der Einbrecher an einem Schließzylinder der Tür zu schaffen. Da die Tür stand hielt, öffnete der Unbekannte einen Fensterverschlag und stieg ein. Offenbar fand er nichts Brauchbares und der Einbrecher flüchtete ohne Beute. Vor der Hütte fand die Polizei einen Hammer. Der stammte wohl aus dem Schuppen. Zurück ließ er einen Schaden an der Eingangstür und der Bepflanzung. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1094499(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell