POL-DH: --- Diepholz, Reisebus und Pkw kollidieren - Syke, Streitigkeiten auf Schützenfest - Syke, Sachbeschädigungen bei der Feuerwehr

Diepholz - Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Ein 54-jähriger Fahrer eines Reisebusses wollte am Sonntag gegen 16.10 Uhr auf der B 51, von Lemförde Richtung Diepholz fahrend, in Höhe Graftlage ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Als er zu Überholen ansetzte, bemerkte er den Pkw einer 67-jährigen Fahrerin zu spät, die bereits beim Überholen des Busses war. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Syke-Okel - Streitigkeiten auf dem Schützenfest

Während des Okeler Schützenfestes kam es in der Nacht zu Sonntag zu mindestens zwei Einsätzen der Polizei wegen Streitigkeiten bzw. Körperverletzungen. Gegen 3:00 Uhr trat und schlug ein 17-Jähriger einen 20-Jährigen u.a. mit dem Fuß gegen den Kopf. Der 20-Jährige musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Gegen 00.45 Uhr wurde ein 50-Jähriger durch einen Glaswurf eines 21-Jährigen am Kopf verletzt. In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein.

Syke-Wachendorf - Sachbeschädigung bei der Feuerwehr

In der Zeit von Freitagabend bis Samstag gegen 20:40 Uhr wurden auf dem Übungsgelände der Feuerwehr am Kirchberg mutwillig diverse Gegenstände beschädigt. Das Volleyballnetz wurde zerschnitten, das Holz-Klettergerüst sowie ein Wassergraben zerstört. Außerdem wurden diverse Übungsmaterialien in die angrenzenden Büsche geworfen. Der Sachschaden beträgt mindestens 300 Euro. Wer dazu Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Bassum - Verursacher flüchtet

Am Hafter Weg wurde in der Zeit von Samstag bis Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr ein, am rechten Fahrbahnrand abgestellter, Schulbus der Marke Ford Transit angefahren und beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert und ist geflüchtet. Der Schaden beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, entgegen.

Stuhr- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag gegen 13 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Pkw auf der Syker Straße gegen einen geparkten Pkw Toyota gefahren und dann geflüchtet. Der Unbekannte streifte den am Fahrbahnrand geparkten Toyota und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten das Kennzeichen des Verursachers an die Polizei übermitteln. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421-427970-0, entgegen.

