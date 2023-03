LPI-NDH: Feinschmecker beim Ladendiebstahl erwischt

Mühlhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in die Praxisräume einer Physiotherapie in der Karl-Marx-straße ein. Neben Massagegeräten nahmen der oder die Täter auch Einrichtungsgegenstände und Computertechnik mit. Der Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 2500 Euro. Wie der oder die Einbrecher in die Räumlichkeiten gelangten ist noch unklar. Anwohner hörten gegen 3 Uhr einen Knall, so ...

