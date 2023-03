LPI-NDH: Auslaufendes Öl sorgt für Polizeieinsatz

Mühlhausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Polizeistreife An der Burg ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr. Sie stoppten den 22-Jährigen und führten einen Drogentest durch. Dieser verlief positiv, so dass der junge Mann mit zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus musste. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

