POL-DH: Sulingen-Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt;Schwaförden-Kinder fahren mit Trecker über Äcker und Straßen;Syke und Stuhr-Zeugen nach Diebstahl gesucht;Kirchweyhe-Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Am Montag, dem 19.06.2023, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Führerin eines Lieferwagens die Straße Vor dem Büchenberg in Sulingen. Dabei übersah sie in Höhe der Von-Kleist-Straße eine vorfahrtsberechtigte 70-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Am Lieferwagen und am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schwaförden - 2 Kinder fahren mit Trecker über Äcker, Felder und Straßen

Am Montag, dem 19.06.2023, gegen 10.00 Uhr, verschaffen sich zwei 11-jährige Kinder unbefugt Zugang zu einem Trecker und fuhren mit diesem und dem angehängten Güllefass aus Blockwinkel kommend über Straßen, Feldwege und Äcker in der Samtgemeinde Schwaförden. Die Fahrt mit diesem großen landwirtschaftlichen Gespann endete dann in der Ortschaft Mallinghausen, als sich das Gespann bei einem Abbiegevorgang verkeilte. Die Kinder versuchten von der Unfallstelle zu flüchten, konnten jedoch von Zeugen aufgehalten werden. Am Gespann entstand ein Sachschaden von geschätzt 7500 Euro. Nach der Unfallaufnahme wurden die Kinder dann in die Obhut der Eltern übergeben. Die Polizei Sulingen (04271/949-0) sucht nach weiteren geschädigten Grundstückseigentümern dieser unerlaubten Treckerausfahrt.

Syke-Gödestorf - Diebstahl aus Schuppen

In der Zeit von Sonntagfrüh, 6.00 Uhr bis Montagmittag, 12.30 Uhr wurden aus einem verschlossenen Abstellraum am Gödestorfer Damm diverse Angelutensilien sowie eine Eiswürfelmaschine entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von über 3500 Euro. Wer in der Gegend etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke 04242/9690 zu informieren.

Bassum - Fahrerflucht bei BBM

Am Montagmorgen stellte ein Bassumer seinen PKW um 8.00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Bassumer Baumarkts ab. Als er um 8.15 Uhr zu seinem schwarzen BMW zurückkehrte, musste er einen Schaden am vorderen linken Stoßfänger feststellen. Dem Schadensbild am BMW nach zu urteilen handelt es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen roten PKW, der vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen Sachschaden von ca. 1500 Euro hinterlassen hat, ohne sich um die Abwicklung zu kümmern. Wer Hinweise auf den Fahrer des roten Autos geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bassum 04241/ 971680 anzurufen.

Bassum - Kupferdiebstahl

Am Freitag zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr fuhr ein Mindener Mercedes bei den Delme-Werkstätten an der Industriestraße vor und der Fahrer lud eine Gitterbox mit Kupfer auf. In der Annahme, dieses sei abgesprochen, ließen die Mitarbeiter ihn mit der Box davonfahren. Später stellte sich allerdings heraus, dass es sich um einen Metalldiebstahl handelt. Dazu bittet die Polizei im Mithilfe: Wurde der Daimler-Pritschenwagen aus dem Lippe-Kreis noch bei anderen Firmen in der Industriestraße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Bassum unter 04241/971680.

Kirchweyhe - Verkehrsunfallflucht

Am 19.06.2023, gegen 10.10 Uhr, beabsichtigte eine 81-jährige Radfahrerin aus Richtung Birkenstraße kommend die Lahauser Straße zu überqueren. Zeitgleich führ ein Audi von einem Parkplatzgelände an der Lahauser Straße auf die Fahrbahn ein und touchierte hierbei die Radfahrerin. Diese stürzte mit ihrem Rad zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Audi entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, zu melden.

Dreye - Einbruch in Gewerbebetrieb

Im Tatzeitraum vom 17.06.2023, 13.00 Uhr-19.06.2023,06.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und einem Container eines Gewerbebetriebes in der Zeppelinstraße. Zum Diebesgut und zur entstandenen Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, entgegen.

Stuhr - Metalldiebstahl

Im Tatzeitfenster vom 16.06.2023, 19 Uhr - 19.06.2023, 06.00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Grundstück eines Gewerbebetriebes in der Carl-Zeiss-Straße und entwendeten vom Firmengrundstück Eisen- und Stahlelemente im Wert von 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0 entgegen.

