POL-DH: --- Diepholz - Flugunfall

Diepholz (ots) - Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin Am Montag, dem 19.06.2023, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Führerin eines Lieferwagens die Straße Vor dem Büchenberg in Sulingen. Dabei übersah sie in Höhe der Von-Kleist-Straße eine vorfahrtsberechtigte 70-jährige ...

mehr