BPOL NRW: "Fahndungsmittel" iCloud - Täter nach Gepäckdiebstahl festgenommen!

Aachen Köln Dormagen Düsseldorf (ots)

In Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei Aachen und Düsseldorf, sowie der Landespolizei Köln konnte ein 33-Jähriger festgenommen werden.

Am Dienstag den 01.08.23 gegen 17 Uhr meldete ein Ehepaar einen Diebstahl bei der Bundespolizei in Aachen. Zuvor waren sie mit dem ICE vom Frankfurter Flughafen nach Aachen unterwegs. Während des planmäßigen Halts in Köln entwendete ein Mann den Rucksack der Familie samt elektronischer Geräte. Zeugen konnten den Dieb gut beschreiben. Dieser war allerdings schnell verschwunden. Indes sendete eines der entwendeten elektronischen Geräte einer bekannten amerikanischen Marke zwischenzeitlich seinen Standort, wie auch ein Equipment aus einem Diebstahl am gleichen Tage in Dormagen. Beide Geräte wurden unter derselben Adresse in Köln geortet. Nach Rücksprache der Bundespolizei Düsseldorf und der Landespolizei Köln konnte der Dieb in Köln gestellt werden. Der aus Algerien stammende Mann hatte erst 3 Tage zuvor einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Bei der zuständigen Landesanstalt war er jedoch bislang nicht vorstellig geworden. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Köln wurde Untersuchungshaft beantragt. Die Geschädigten freuen sich über die Rückgabe ihres Eigentums. Auch wenn Sie in der aktuellen Reisezeit Ihr Leben in vollen Zügen genießen - Achten Sie auf Ihr Reisegepäck!

