Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei führt Vollstreckungsauftrag durch

Kleve - Goch (ots)

Am Montag den 31. Juli 2023 überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 57 am Rastplatz Kalbecker Forst West einen in Mettmann zugelassenen Ford. Bei dem Abgleich der Personalien des Fahrers wurde aus den polizeilichen Datenbeständen bekannt, dass der 51-jährige Türke durch die Staatsanwaltschaft Erfurt zur Strafvollstreckung wegen eines Strafbefehls des Amtsgerichts Weimar aus dem Jahr 2021 ausgeschrieben ist. Hieraus ergab sich ein Vollstreckungsauftrag für den Freistaat Thüringen zur Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 3100 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt wurden 2055 Euro Barmittel vollstreckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann weiterreisen.

