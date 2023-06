Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw-Außenspiegeln - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag beschädigten bisher unbekannte Täte die Außenspiegel an zwei Pkw (VW und Skoda), welche am Topfmarkt in Ilmenau geparkt waren. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1000,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0162331/2023 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell