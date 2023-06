Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Hausflur entwendet- Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom Freitag, 23.06.23, 22:00 Uhr bis Samstag, 24.06.23, 13:15 Uhr Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Marktstraße verschafft. In der Folge durchtrennte der/die Täter ein Gliederkettenschloss, mit welchem mehrere Fahrräder an das Treppengeländer angeschlossen waren und entwendeten ein Fahrrad der Marke NOX, Farbe schwarz im Wert von 500,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben könnnen (Bezugsnummer 0162501/2023). (dl)

