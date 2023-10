Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bushaltestelle beschädigt und junger Mann zusammengeschlagen

Lohmar (ots)

Am Samstag (07. Oktober) sorgte eine Gruppe von Jugendlichen für mehrere Polizeieinsätze an der Hauptstraße in Lohmar.

Gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei männliche Personen die Bushaltestelle "Lohmar Schulzentrum" mutmaßlich mit einer Eisenstange beschädigten. Das Wartehäuschen und die Glasscheibe des Fahrplanaushangs wurden durch die Unbekannten zerstört. Im Anschluss stiegen die drei Tatverdächtigen in einen Linienbus in Richtung Siegburg. Der Zeuge konnte eine Person mit einer weißen Hose, einem schwarzen Oberteil und einem Vollbart beschreiben. Die beiden anderen Männer seien dunkel bekleidet gewesen. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Knapp eine Stunde später wurde die Polizei erneut alarmiert. Zeugen berichteten von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen an der Bushaltestelle "Lohmar Steinhöfer Weg". Als die Polizisten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, hatte sich der Geschädigte, als auch die Tatverdächtigen bereits entfernt. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte der 23-jährige Geschädigte und ein Zeuge angetroffen werden. Der 23-Jährige hatte eine blutende Wunde am Kopf, weswegen ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Nach erster medizinischer Behandlung vor Ort, gab der 23-Jährige an, dass er zusammen mit dem Zeugen an der Bushaltestelle gesessen habe. Kurz darauf habe ein Linienbus angehalten und vier bis sechs junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren mit schwarzen, lockigen Haaren seien ausgestiegen. Da die Gruppe direkt auf ihn zugegangen sei, habe der 23-Jährige versucht wegzulaufen. Dabei sei er gestürzt und die Jugendlichen schlugen auf ihn ein. Einer der Tatverdächtigen soll dabei mit einem länglichen Gegenstand, mutmaßlich einer Metallstange, auf den Hinterkopf des 23-Jährigen geschlagen haben. Danach flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Da die Beschreibung des verletzten 23-jährigen Lohmarers auf die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen aus der zuerst gemeldeten Sachbeschädigung passt, wird nun ermittelt, ob er für die Tat mitverantwortlich ist.

Ob es einen Zusammenhang zwischen Körperverletzung und Sachbeschädigung gibt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241 541-3121. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell