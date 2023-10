Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junger Mann überfallen und Sporttasche entwendet

Troisdorf (ots)

Ein 23-jähriger Hennefer wurde am Montag (09. Oktober) Opfer eines Raubes. Um 22:40 Uhr hielt sich der Geschädigte auf der Bahnstraße in Troisdorf auf. Im Bereich der Bahnhofsunterführung wurde er plötzlich von hinten festgehalten, während eine zweite unbekannte Person dem Hennefer sofort mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss entwendeten die beiden Männer seine Sporttasche und liefen in Richtung Mendener Straße / Blücherstraße davon. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten sie entkommen. Der 23-Jährige kann die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Der Täter, der zugeschlagen hat, ist etwa 180 cm groß und circa 18 Jahre alt. Er hat helle Haare und eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeans. Zudem trug er Handschuhe. Der zweite Unbekannte ist ebenfalls etwa 180 cm groß und im gleichen Alter. Er hat eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Die Kapuze hatte er dabei über den Kopf gezogen. Der Geschädigte wurde durch den Schlag im Gesicht verletzt. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus. Wer Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Re)

