Singen (ots) - Am Montagmorgen ist es an einer Bushaltestelle auf der Erzbergerstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind Verletzungen erlitt. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Erzbergerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 28 fuhr die Frau an einem mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehenden Bus ...

