LPI-G: Transporter landete am Baum

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Mit einem leeren Rucksack betrat ein Mann gestern Vormittag (25.07.2023) kurz vor 10:00 Uhr einen Supermarkt in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes und wurde hier bereits von Mitarbeitern bemerkt. Als der 46-Jährige kurz darauf den Kassenbereich passierte und sein Rucksack plötzlich prall gefüllt war, sprachen ihn die Mitarbeiter an. Tatsächlich befanden sich diverse alkoholische Getränke sowie eine zum Verkauf ausgelegte Jacke im ...

mehr