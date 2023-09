Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Streitigkeiten unter Nachbarn, polizeiliche Sachverhaltsaufnahme endet für Unbeteiligten auch im Ermittlungsverfahren

Hillesheim (ots)

Am 15.09.2023 gegen 18:30 Uhr befanden sich die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun in der Berndorfer Straße in Hillesheim.

Hier waren zwei verstrittene Mietparteien eines Mehrfamilienhauses zum wiederholten Male miteinander in Streit geraten, welcher in einer wechselseitigen Körperverletzung endete.

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme dieses wechselseitigen Streitgeschehens erschien ein 42-jähriger, am ursprünglichen Sachverhalt vollkommen unbeteiligter Bewohner des Anwesens vor Ort.

Die Beamt*innen stellten bei ihm eine akute Beeinflussung von illegalen Betäubungsmitteln fest. Nach Belehrung räumte er den unmittelbar zuvor stattgefundenen Konsum ein.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den 42-Jährigen wurden seine Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

