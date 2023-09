Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kraftfahrzeugrennen in Arzfeld

Arzfeld (ots)

Heute, den 16.09.2023 leisteten sich in der Ortslage Arzfeld mehrere Verkehrsteilnehmer gegen ca. 12:16 Uhr ein Kraftfahrzeugrennen. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie 3-4 hochwertige dunkle und ein blauer PKW aus Richtung Neurath kommend über die Unterstraße in Richtung Ortsmitte Arzfeld fuhren. Hierbei wurde die innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung massiv überschritten. Zudem sollen die Fahrzeuge die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch genommen haben. Alle Fahrzeuge seien mit gelben Nummernschildern versehen gewesen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die betreffenden Fahrzeuge nicht mehr festgestellt werden. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch Personen, die durch die Fahrzeuge konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551/94210 oder via E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

