Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gemeldete Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Körperich (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 18:45 Uhr über einen stark alkoholisierten Mann in Körperich informiert. Der Anrufer versuchte, diesen an der Weiterfahrt mit seinem PKW zu hindern. Noch während des Telefonates setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt jedoch fort. Der 72-Jährige Mann konnte durch eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung der PI Bitburg an seiner Wohnanschrift in Körperich angetroffen werden. In der Garage befand sich das gemeldete Fahrzeug, welches deutliche und frische Verkehrsunfallschäden aufwies. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine Unfallstelle auf der zurückgelegten Fahrtstrecke ausgemacht werden, welche dem Fahrzeug zuzuordnen war. Der PKW hatte hier eine Gabione neben dem Fahrbahnrand erfasst und deutlich verschoben. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell