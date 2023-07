Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim)Beim Umstieg bestohlen - Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Mannheim (ots)

(Mannheim, 03.07.2023)

Am Samstagvormittag (1. Juli) hat bislang unbekannte Täterschaft am Karlsruher Hauptbahnhof einen Reisenden bestohlen. Die Bundespolizei sucht nach weiteren Geschädigten und Zeugen.

Gegen 11 Uhr befand sich der 65-jährige Geschädigte in der Bahnsteigunterführung-Ost. Hier wurde dieser von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen ausgebremst und am Weitergehen gehindert. Diesen Moment nutzte ein weiterer unbekannter Tatverdächtiger aus und entwendete dem abgelenkten 65-Jährigen unbemerkt dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche.

Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst nach Entfernen der Tatverdächtigen.

Eine Täterbeschreibung zu einem der beiden unbekannten Tatverdächtigen liegt vor. Diese lautet wie folgt: Männlich, circa 20 Jahre alt, zwischen 165 und 170 cm groß, südeuropäischer Phänotyp. Er trug einen Dreitagebart und kurze dunkle Haare.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Täterschaft, aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Geschädigte und Zeugen gesucht. Diese können sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de mit den ermittelnden Beamten in Verbindung setzen.

Die Bundespolizei rät dazu, in Bahnhofsgebäuden, in Zügen, aber auch bei Aus- und Umsteigevorgängen Wertsachen sicher zu verstauen. Hilfreich ist es, diese nah am Körper, am besten in Sichtweite, zu tragen. Diebe nutzen Gelegenheiten der Reizüberflutung oder dichtem Gedränge aus, um abgelenkte Reisende zu bestehlen. Nicht selten agieren die Täter in Gruppen. Geschädigte bemerken das Fehlen ihrer Gegenstände häufig erst zu spät.

Nähere Informationen zum sicheren Reisen und dem Schutz Ihrer Gegenstände, finden Sie unter www.bundespolizei.de.

