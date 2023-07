Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Pforzheim) Diebe schlagen am Hauptbahnhof Pforzheim zu - Bundespolizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Pforzheim (ots)

(Pforzheim, 03.07.2023)

Am Samstagnachmittag (1. Juli) kam es am Pforzheimer Hauptbahnhof durch bislang unbekannte Tatverdächtige zu zwei Diebstahlsdelikten.

Gegen 16:15 Uhr befand sich der 89-jährige Geschädigte am Treppenaufgang in der Unterführung des Hauptbahnhofs, als ihm bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus der Hosentasche entwendete.

Fast zeitgleich war eine 63-jährige Geschädigte im Begriff den Aufzug in der Unterführung zu benutzen, als ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Frau vehement von ihrem Vorhaben abhielt. Die dadurch entstandene Ablenkung der Geschädigten nutzte der Mann aus und entwendete unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche der 63-Jährigen.

In beiden Fällen bemerkten die Geschädigten das Fehlen ihrer Gegenstände erst nach Entfernen des Tatverdächtigen.

Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich, circa 175cm groß, gut gebaut, dunkle Haare, südländischer Phänotyp.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Täterschaft, aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Geschädigte und Zeugen gesucht. Diese können sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de mit den Beamten in Verbindung setzen.

Die Bundespolizei rät dazu, in Bahnhofsgebäuden, in Zügen, aber auch bei Aus- und Umsteigevorgängen Wertsachen sicher zu verstauen. Hilfreich ist es, diese nah am Körper, am besten in Sichtweite, zu tragen. Diebe nutzen Gelegenheiten der Reizüberflutung oder dichtem Gedränge aus, um abgelenkte Reisende zu bestehlen. Nicht selten agieren die Täter in Gruppen. Geschädigte bemerken das Fehlen ihrer Gegenstände häufig erst zu spät.

Nähere Informationen zum sicheren Reisen und dem Schutz Ihrer Gegenstände, finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell