Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fünf Personen bei Frontalzusammenstoß im Zufahrtsbereich Langener Waldsee verletzt

Offenbach (ots)

Fünf Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß - B 44 / Mörfelden-Walldorf

(lei) Fünf Leichtverletzte sowie gut 60.000 Euro Sachschaden resultierten aus einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 44 an der Zufahrt zum Langener Waldsee ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 19-jährige Darmstädterin, die aus Richtung Autobahn 3 gefahren kam, gegen 15.25 Uhr mit ihrem VW Beetle über die Linksabbierspur in die Zufahrt zum Langener Waldsee abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar eine aus Richtung Mörfelden-Walldorf entgegenkommende E-Klasse eines 38-Jährigen, sodass es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos gegen einen Corsa eines 54-Jährigen geschleudert, der an der Zufahrtsspur wartete und auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Die 19-Jährige sowie ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden dabei leicht verletzt; sie erlitten Frakturen und Schürfwunden. Auch die beiden mitfahrenden Kinder in dem Mercedes (5 und 7 Jahre alt) zogen sich Blessuren in Form von Prellungen zu. Alle fünf Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße war für über eine Stunde vollgesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Offenbach, 19.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell