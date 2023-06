Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 18.06.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei freistehende Garage brannten - Hanau

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.45 Uhr, zwei brennende Garagen im Kinzigheinmer Weg, im Bereich der 20er Hausnummern. Kurz zuvor sind ihm 2 männliche schlanke Personen an den Garagen aufgefallen. Diese Beiden trugen helle Oberteile und Jeans. Ein in der Garage abgestellter Ford brannte komplett aus. In der zweiten Garage waren Pakete und Verpackungsmaterial gestapelt und dieses brannte ebenfalls. Beide Garagen wurden durch das Feuer stark beschädigt. In einer dritten Garage konnte dann durch die Feuerwehr noch rechtzeitig ein glimmender Paketstapel festgestellt und gelöscht werden, bevor auch diese Garage noch hätte brennen können. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Personen wurde keine verletzt. Die genaue Brandursache muss zwar noch ermittelt werden, aber vermutlich wurden die Brände absichtlich gelegt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 18.06.2023, Susanne Röhling, PvD

