Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nach Einbruch in Bäckerei: 31-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft; Einbrecher auf mehreren Grundstücken unterwegs und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Nach Diebstahl von Bargeld: 62-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft - Mühlheim am Main

(lei) Nach dem Diebstahl von Bargeld aus einem Einfamilienhaus in der Waldheimer Straße am Mittwochmittag (wir berichteten) ist der 62 Jahre alte Tatverdächtige nunmehr in Untersuchungshaft. Im Zuge der Vorführung erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Offenbach am Donnerstagmittag Haftbefehl gegen den Mann, unter anderem, da er wegen anderen Eigentumsdelikten bereits in der Vergangenheit aufgefallen war. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher auf mehreren Grundstücken unterwegs: Zeugen gesucht! - Klein-Auheim

(dj) Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag in Klein-Auheim mehrfach zugange und hatten es offenbar auf hochwertige Fahrräder sowie Werkzeuge abgesehen. Zwischen 22.30 und 5.45 Uhr gelangten die Unbekannten im Holzbrücker Weg (10er Hausnummern) über den Gartenzaun und anschließend in eine verschlossene Garage. Daraus stahlen sie ein rotes und ein curryfarbenes Pedelec der Marke "Müller & Riese" sowie einen Winkelschleifer. In der nahegelegenen Straße "Am Herrenacker" im Bereich der einstelligen Hausnummern öffneten die Diebe zwischen 21 und 7.40 Uhr die Gartenhütte und nahmen diverse Werkzeuge, unter anderem einen Schlagbohrer, einen Akkubohrer sowie eine Handkreissäge, mit. Gegen 22.55 Uhr hebelten die Unbekannten in der Straße "Im Schäfergarten" im Bereich der einstelligen Hausnummer die Tür einer Garage an einem Einfamilienhaus auf und flüchteten anschließend ohne Beute. Nach ersten Hinweisen handelt es sich bei den Einbrechern um zwei Männer. Einer der Verbrecher trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Oberschenkelseite sowie dunkle Schuhe mit seitlicher weißer Sohle. Sein Komplize hatte schwarze Oberbekleidung, eine blaue Hose, einen schwarzen Schlauchschal, dunkle Schuhe mit seitlicher weißer Sohle an und trug einen Rucksack. Die Beamten haben die Ermittlungen übernommen und prüfen nun, ob zwischen den drei Vorfällen ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Ermittlungsgruppe aus Großauheim.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Gartenhütte - Großkrotzenburg

(jm) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eine Gartenhütte in der Straße "Melmensee" aufgebrochen hatten. Die Unbekannten gelangten zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, auf das Gelände und hebelten anschließend die Tür zur Gartenhütte auf. Sie stahlen einen E-Scooter sowie ein Pedelec und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegengenommen.

3. Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht - Langenselbold

(dj) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Klosterberghalle eine Unfallflucht ereignet hatte. Zwischen 18 und 20 Uhr parkte eine Renault-Besitzerin ihren weißen Megane auf dem dortigen Parkplatz. Beim Zurückkehren stellte sie Schäden am hinteren linken Radkasten fest. Insgesamt wird der Schaden auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Nach Einbruch in Bäckerei: 31-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft - Schöneck

(lei) Nach dem Einbruch in eine Bäckerei in der Uferstraße am Donnerstagmorgen (wir berichteten) ist der 31 Jahre alte Tatverdächtige, den Polizeibeamte kurz nach der Tat stellen konnten, nunmehr in Untersuchungshaft. Im Zuge der Vorführung erließ eine Haftrichterin am Amtsgericht Hanau am Donnerstagmittag Haftbefehl gegen den aus Berlin stammenden Mann. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Offenbach, 16.06.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell