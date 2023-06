BPOLI-KA: (Karlsruhe) Gefährliche Körperverletzung am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) - Am späten Freitagabend (23. Juni) hat eine 49-jährige deutsche Staatsangehörige ihren Hund am Hauptbahnhof Karlsruhe und zuvor im Zug misshandelt. Die Bundespolizei stellte das Tier sicher. Gegen 22:50 Uhr informierten Reisende die Beamten am Hauptbahnhof darüber, dass die Tatverdächtige bereits im IRE 1 (Laufweg Mühlacker - Karlsruhe Hauptbahnhof) ihren Hund mehrfach mit einer Wasserflasche ...

mehr