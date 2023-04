Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 50-tägige Haftstrafe wegen Beleidigung - Bundespolizei fasst 60-Jährigen in Neuenburg am Rhein

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen Beleidigung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist nach einjähriger Flucht von der Bundespolizei in Neuenburg am Rhein festgenommen worden. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Samstagvormittag, den 8. April 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Stadtgebiet von Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Anfang des vergangenen Jahres, verurteilte ein Gericht den Mann wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Auch bei der Kontrolle in Neuenburg konnte der Mann den zu zahlenden Betrag nicht aufbringen. Deshalb nahm ihn die Bundespolizei fest und lieferte ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein. Dort verbüßt der Mann eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

