Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizeipräsenz auf dem Bendorfer Garten- und Bauernmarkt

Bendorf (ots)

Am Sonntag, den 07.05.2023, fand im Innenstadtbereich von Bendorf sowie dem angrenzenden Stadtpark der Bendorfer Garten- und Bauernmarkt statt. Bei zunächst schönem Wetter war ein großes Besucheraufkommen zu beobachten, welches erst am späten Nachmittag mit dem einsetzenden Regen nachließ. Auch die Polizeiinspektion Bendorf war mit einem interessanten Angebot für die Besucher vertreten. Zusammen mit Beamten der Kriminalprävention aus Koblenz wurden zahlreiche Beratungsgespräche zu kriminal- sowie verkehrspräventiven Themen geführt. Außerdem wurde interessierten Besuchern ein Einblick in den Polizeiberuf gewährt sowie potentiellen Bewerben die dienstlichen Verwendungsmöglichkeiten erläutert. Neben dem Sicherheitsmobil der Polizei stand den Besuchern auch ein Funkstreifenwagen sowie ein Polizeimotorrad zur Verfügung, welche ausführlich begutachtet werden konnten.

Sollten sie weiterer Fragen oder ebenfalls Interesse an diesen oder anderen polizeilichen Themengebieten haben, dann können Sie sich gerne mit ihrer Polizei in Bendorf in Verbindung setzten.

