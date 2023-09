POL-PDWIL: Unfall mit Sachschaden

Gerolstein (ots) - Ein bisher unbekannter Täter begab sich am 15.09.2023 gegen 11:02 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Marktstraße in Gerolstein, bricht den Klingelkasten auf und schaltet die Drähte zusammen. Hierdurch entstand ein Dauerklingelton im Anwesen. Gemeinsam mit dem Hausmeister gelang es den Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein die Drähte zu trennen und den Klingelton abzuschalten. Eine Reparatur erfolgte im Anschluss. Jegliche Hinweise zur Tat ...

