Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 10.02.2023 - 12.02.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstähle

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in die Diensträume eines Pflegeheims in Fedderwardergroden ein. Nach dem Einschlagen von Fenstern gelangte man in Gebäudeinnere und durchsuchte es nach Wertsachen. Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Personen in der Kleiststraße hochwertiges Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug. Bisher gibt es keine Hinweise zum Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

In der Nacht zu Freitag wurde versucht, in eine Wohnung in der Innenstadt einzubrechen. Der Täter gelangte aus dem Treppenhaus auf ein Vordach und konnte so ein hoch gelegenes Fenster angehen. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand.

Auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gökerstraße wurde in einen Pkw eingebrochen, indem man eine Seitenscheibe zerstörte. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Brände

In der Nacht zu Sonntag kam es an zwei Orten in Bant, Banter Weg und Bremer Straße, zum Brand mehrerer Abfall-und Rohstoffcontainer. Ein vorsätzliches Inbrandsetzen ist wahrscheinlich. Auch hier hofft die Polizei auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten

Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr streifte ein Pkw beim Abbiegen aus der Werftstraße auf die Bismarckstraße eine die Bismarckstraße querende Fahrradfahrerin. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Allerdings konnte das Kennzeichen des Pkw abgelesen werden und der Fahrer zur Unfallzeit steht fest. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Freitag gegen 09:40 Uhr ereignet sich auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Ebertstraße ein weiterer Unfall mit Fahrerflucht. Dort streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug einen wartenden Pkw und entfernte sich anschließen. Auch in diesem Fall steht nach Ermittlungen der Verursacher fest. Zeugen könnten allerdings den genauen Hergang klären. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Samstagabend wird ein 45-jähriger Pkw-Fahrer auf der Virchowstraße durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Beim Fahrer wird Alkoholkonsum festgestellt und ein Test ergibt einen Wert von 0,78 Promille. In diesem Fall wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt. Bis zum Erlass eines möglichen Fahrverbots kann der Betroffene am nächsten Tag erst einmal weiter Kraftfahrzeuge führen.

Nötigung und Sachbeschädigung

Am Freitag gegen 21:55 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrich-Paffrath-Straße/Kurt-Schumacher-Straße zu dem Aufeinandertreffen von einem Pkw und zwei Radfahrern. Die Fahrerin des Pkw hatte die Radfahrer angehupt hatte, da diese nebeneinander auf der Straße fuhren und nicht den Radweg benutzten. Kurz darauf blockierte ein Radfahrer an der genannten Kreuzung mit seinem Rad den Pkw, so dass dieser seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Es kam zum Streitgespräch und der Radfahrer schlug mehrfach auf die Motorhaube des Pkw. Danach entfernte sich der Radfahrer in Richtung Fachhochschule. Später wurde ein Schaden durch Kratzer auf der Motorhaube festgestellt. Es wurde Strafanzeige erstattet.

