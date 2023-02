Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 10.02.23 - 12.02.2023

Jever/Wangerland/Schortens (ots)

Aufgefundener Flummi-Automat (s. Foto) Am Samstag, gegen 15.00 Uhr, wird der Polizei Jever ein "Flummi-Automat" liegend in dem Tief in Wangerland-Horumersiel im Bereich einer Fußgängerbrücke gemeldet. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Minsen konnte dieser geborgen werden. Es handelt sich um einen circa 160 cm großen Automaten in Form einer Eistüte. Nach der Bergung konnte festgestellt werden, dass die Geldkassette des Automaten offensichtlich entwendet wurde. Bisher konnte der Automat keinem Geschädigten zugeordnet werden. Zeugen, die Hinweise zum Geschädigten oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Bäckerei-Filiale In der Zeit vom 09.02.2023 bis 11.02.2023 versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in einer Bäckerei-Filiale in Jever-Rahrdum zu gelangen. Der Tatzeitraum kann bisher nicht weiter eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, gegen 16.10 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Jever eine 40-jährige Pkw-Fahrerin in Schortens kontrolliert. Während der Kontrolle waren deutliche Anzeichen auf einen vorherigen Betäubungsmittel-Konsum erkennbar. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.50 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Jever ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in Schortens kontrolliert. Während der Kontrolle war ein deutlicher Alkoholgeruch feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 0/oo. Eine Blutentnahme wurde daraufhin veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken Allein beteiligter 20-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt (s. Foto) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Sillensteder Straße aus Jever kommend in Fahrtrichtung Sillenstede. Auf gerade Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr circa 100 Meter über den unbefestigten Fahrbahnrand und stieß letztendlich frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt in dem Pkw eingeklemmt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Jever und Cleverns musste der Fahrzeugführer, unter Zuhilfenahme schweren Gerätes, aus dem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde der Fahrzeugführer durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Da beim verletzten Fahrzeugführer ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Alkotest war vor Ort nicht möglich.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wangerland die Schillerstraße in Jever in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Nordergast, musste dieser verkehrsbedingt warten, woraufhin der folgende 19-jährige Pkw-Fahrer auf den Wartenden auffuhr. Der 20-jährige wurde hierbei leicht verletzt, ein Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht von Nöten. Ein Strafverfahren gegen den 19-jährigen Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

