Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 10.02. - 12.02.2023

Varel/Zetel (ots)

Varel

Fahrt unter Drogeneinfluss mit E-Scooter in Varel Am 10.02.2023, gegen 09:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Varel den 22-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Gartenstraße in Varel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann festgestellt. Ein durchgeführter Urintest verlief daraufhin positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Dem 22-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Brand eines Pkw während der Fahrt in Varel Am 11.02.2023, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Pkw die Wilhelmshavener Straße in Varel. Aus bislang ungeklärter Ursache brach während der Fahrt im Motorraum des Fahrzeugs ein Feuer aus. Der Brand im Pkw wurde durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachbeschädigung an der Terrassenbegrenzung eines Schnellrestaurants in Varel Am 11.02.2023, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr, wurde die Glasscheibe einer Terrassenbegrenzung eines Schnellrestaurants an der Gertrud-Barthel-Straße in Varel beschädigt. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Zetel

Fahrt unter Drogeneinfluss mit Pkw in Zetel Am 11.02.2023, gegen 15:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Varel den 46-jährigen Fahrer eines Pkw im Bereich der Neuenburger Straße in Zetel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt. Ein durchgeführter Urintest verlief daraufhin positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC und auf Kokain. Dem 46-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell