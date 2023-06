Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Radfahrprüfung in Hameln auf neuer Strecke

Hameln (ots)

Am Montag, den 03.07.2023, ab 08:00 Uhr, werden die Viertklässlerinnen und -klässler der Hamelner Grundschulen ihre Radfahrprüfung ablegen. Start und Ziel sind wieder auf dem Rathausplatz, aber in diesem Jahr geht es auf einen neuen Rundkurs. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr sind die Schülerinnen und Schüler im Bereich der Scharnhorststraße, Sandstraße, Steigerturm und 164er Ring unterwegs. Die Verkehrsteilnehmenden in diesem Bereich werden von der Polizei Hameln um besondere Umsicht gebeten. Die Prüfung und ein Geschicklichkeitsparcours werden organisiert und unterstützt von der Verkehrswacht Stadt Hameln, der Sparkasse Hameln-Weserbergland sowie Schülerinnen und Schülern des ViKiLu und der Polizei Hameln.

