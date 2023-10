Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrskontrolle - 19-Jähriger versucht zu flüchten

Windeck (ots)

Am Dienstag (10. Oktober) führten Beamte der Polizeiwache Eitorf Verkehrskontrollen an der Stromberger Straße in Windeck durch. Dabei kam ihnen ein Rollerfahrer entgegen, der die Stromberger Straße in Richtung Eitorf befuhr. Die Polizisten gaben dem 19-jährigen Fahrzeugführer Zeichen anzuhalten, was der Troisdorfer jedoch missachtete. Umgehend fuhren die Polizeibeamten dem 19-Jährigen nach und konnten ihn schließlich an der Eitorfer Straße anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, warum der Kleinkraftradfahrer die Anhaltezeichen ignoriert hatte. Das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen war aus dem Jahr 2017. Zudem gestand der Troisdorfer, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Nach weiteren Ermittlungen bestätigten sich die Angaben des 19-Jährigen. An dem Roller konnten die Beamten keine Fahrzeugidentifikationsnummer feststellen. Der Roller wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den 19-Jährigen eingeleitet. (Re)

