POL-EL: Lünne - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Ohne (ots) - Im Bereich Ohne (Landkreis Grafschaft Bentheim) kommt es aktuell zu einem größeren Einsatz der Polizei. In einem angemieteten Veranstaltungsraum sollte es am heutigen Abend zu einem Rechtsrock-Konzert der Band "Kategorie C" kommen. Dieses wird aktuell mit starken Einsatzkräften der Polizei vor Ort unterbunden. Die polizeilichen Maßnahmen dauern noch an. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Rückfragen ...

