POL-EL: Ohne - Rechtsrock-Konzert unterbunden (Nachtrag)

Lingen, Meppen, Haselünne (ots) - Am 6. Oktober gegen 3.27 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer sogenannten "Eierbude" in der Straße "Hessenweg" in Lingen und entwendeten Bargeld. Zwischen dem 5. Oktober 20.00 Uhr und 6. Oktober 7.45 Uhr wurde ein Eierautomat an der Straße Haarweg in Meppen aufgebrochen und ebenfalls das Bargeld ...

mehr