Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen, Meppen, Haselünne - Zeugen nach Diebstahl aus Verkaufsautomaten gesucht

Lingen, Meppen, Haselünne (ots)

Am 6. Oktober gegen 3.27 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer sogenannten "Eierbude" in der Straße "Hessenweg" in Lingen und entwendeten Bargeld. Zwischen dem 5. Oktober 20.00 Uhr und 6. Oktober 7.45 Uhr wurde ein Eierautomat an der Straße Haarweg in Meppen aufgebrochen und ebenfalls das Bargeld entwendet. In derselben Nacht wurde ein Fleischautomat in Haselünne an der Tönjesstraße gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der entstandene Schaden durch das gewaltsame Öffnen der Automaten deutlich höher ist als die Beute. Zeugen werden geben, sich bei den jeweiligen Dienststellen zu melden. Lingen 0591/870 / Meppen 05931/9490 / Haselünne 05961 958700

