Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wietmarschen (ots)

Zwischen dem 29. September 9.00 Uhr und 6. Oktober 13.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lohner Straße abgestellter schwarzer Opel Corsa an den Türen auf der Fahrerseite zerkratzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte den Opel vermutlich beim Ein- / Ausparken und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell