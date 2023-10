Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - 63-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Spelle (ots)

Gestern kurz nach 14.00 Uhr fuhr die 63-jährige Fahrerin eines VW Taigo die Imhofstraße aus Rheine kommend in Richtung K316 und beabsichtigte nach links in den Brookweg einzubiegen. Kurz bevor sie abbog, blieb sie stehen, um den entgegenkommenden durchgehenden Verkehr den Vorrang zu gewähren. Im selben Moment kreuzte der 33-jährige Fahrer eines Mercedes C 180 aus dem Brookweg kommend die Imhofstraße und stieß frontal in die Fahrerseite des VW Taigo. Durch den, vermutlich mit hoher Geschwindigkeit, massiven Zusammenstoß wurden mehrere Fahrzeugteile aus den Autos herausgerissen und beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Mehrere Zeugen versuchten die beiden Personen aus den Fahrzeugen zu befreien und zu Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Die 63-Jährige wurde bei dem Unfall jedoch so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der 33-Jährige kam nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich musste aufgrund der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

