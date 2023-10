Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Zwischen dem 28. September 10.00 Uhr und 29. September 10.00 Uhr wurde ein in der Narzissenstraße geparkter grauer Citroën C1 am hinteren Kotflügel beschädigt. Anschließend setzte der bislang unbekannte Fahrzeugführer, der den Unfall vermutlich beim Vorbeifahren an dem Citroën verursachte, seine Fahrt fort. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

