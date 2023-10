Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht eines Wohnmobils gesucht

Haren (ots)

Am Donnerstag, kam es gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Wesuweer Straße / Bundesstraße 408 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Wohnmobils beschädigte beim Einbiegen von der Wesuweer Straße auf die Bundesstraße 408 den grauen Skoda Octavia des 42-jährigen Fahrers, welcher die B408 aus Niederlande kommend in Richtung Emmeln fuhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell