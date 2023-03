Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Worms (ots)

Am 26.03.2023 , um 20.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden, Parkplatz "Wonnegau-West" einen Fiat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 19-jährigen Beifahrer Marihuanageruch fest. Der 19-Jährige wurde daraufhin durchsucht. In seiner Umhängetasche wurden mehrere Gramm Marihuana und Haschisch aufgefunden.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt.

