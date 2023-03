Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aus Fehlern offensichtlich nichts gelernt...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... hat ein 43-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 27.03.2023 um 00:30 Uhr mit seinem PKW in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten nämlich bei diesem mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin. Der 43-Jährige hatte bereits vor ein paar Jahren wegen eines Drogenkonsum seinen Führerschein abgeben müssen. Diesen hatte der PKW-Fahrer jedoch wiedererlangt und konnte diesen am heutigen Tag vorlegen. Der Neustadter musste seinen PKW schließlich stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde abschließend sichergestellt. Den Mann erwarten nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

