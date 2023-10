Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 17.05 Uhr kam es an der A30, FR Amsterdam, AS Bad Bentheim/Nordhorn, im Kreuzungsbereich zur B403 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide wollten wohl nach rechts in Richtung Nordhorn abbiegen, wobei der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer die vor ihm befindliche 22-jährige Fahrerin eines Ford Puma übersehen hat und auffuhr. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher unerlaubt in Richtung Nordhorn vom Unfallort entfernt. Das Fahrzeug des Verursachers soll schwarz gewesen sein und ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

