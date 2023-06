Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in der Ludwigstraße

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am 14.06.2023 um 11:10 Uhr in der Ludwigstraße ein 25-Jähriger und eine Gruppe junger Männer in Streit. Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch wurde die Auseinandersetzung körperlich. Hierbei sprühte einer der Männer, ein 24-Jähriger, mit Pfefferspray in Richtung des 25-Jährigen. Dieser wurde von einem weiteren Beteiligten außerdem getreten.

An der Einmündung Otto-Stabel-Straße/Wörthstraße konnten drei der Beteiligten, der 25-Jährige, der 24-Jährige sowie ein 23-Jähriger, angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ein Pfefferspray wurde dabei nicht gefunden. Der 24-Jährige hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich, welches beschlagnahmt wurde. Beim 23-Jährigen wurden einen Teleskopschlagstock sowie ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die drei noch Anwesenden erhielten einen Platzverweis. Eine Nahbereichsfahndung nach den weiteren flüchtigen Tätern und Absuche der Tatörtlichkeit nach dem Pfefferspray blieben bislang ohne Erfolg.

