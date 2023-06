POL-PPRP: Alkoholisiert gefahren

Ludwigshafen (ots) - In der Heinrich-Heine-Straße gelang es Unbekannten sich zwischen Dienstag (13.06.2023, 21 Uhr) und Mittwoch (14.06.2023, 9 Uhr) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend gingen sie ein Kellerabteil an und stahlen hieraus einen Einkaufs-Trolley sowie Getränke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

