Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos durchwühlt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Weilerbach haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Fahrzeuge durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem ein Navigationsgerät, 17 Euro Bargeld, 2 Fahrzeugscheine, ein Rucksack mit Büchern und ein Steckdosenadapter für E-Autos. Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich in der Straße "Zum Geißrech". In einem Fall betätigte der Täter gegen 4:10 Uhr die Hupe des Pkw. Dies weckte Anwohner auf. Als sie nachschauten, war der Täter geflüchtet. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. Die Polizei appelliert: Verschließen sie immer ihr Fahrzeug! Lassen Sie keine Taschen, Geld oder Wertsachen im Auto zurück! |elz

