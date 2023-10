Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Gruppe von Männern nach Raub gesucht

Nordhorn (ots)

Heute Nacht gegen 1.25 Uhr lief ein 19-Jähriger unterhalb der Bentheimer Straße direkt am Nordhorn-Almelo-Kanal entlang. Dabei kamen ihm etwa 12 junge Männer auf Fahrrädern und E-Scootern entgegen. Aus der Gruppe sprachen ihn mehrere Personen an, schlugen ihn ins Gesicht und entrissen ihm seine Geldbörse sowie eine Halskette. Anschließend flüchtete die Gruppe am Kanal entlang in Richtung Gildehauser Weg. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

